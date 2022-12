Sí hay gente buena: indigente le dio todas sus limosnas a mujer varada y obtuvo una gran recompensa

La señora había quedado sin combustible en medio de la nada, cuando el hombre apareció en la oscuridad y fue su ángel de la guarda.

John Bobbit, quien vive el borde de una autopista de Filadelfia, es un exmilitar que ruega caridad a los transeúntes.

La noche del encuentro, Kate McLure iba por la vía y se quedó sin gasolina. Sin personas alrededor, además sin dinero para más combustible, quedó totalmente expuesta.

Por si fuera poco, la estación de servicio quedaba a una distancia lejana.

Fue entonces cuando apareció, como enviado de los cielos, el desaliñado John. Viéndola desesperada, hizo por ella lo que muchos en mejores condiciones ni siquiera pensarían.

“Él vio que me detuve y supo que algo estaba mal. Me dijo que volviera al auto y que activara el seguro de las puertas”, relata Kate.

Mientras tanto, el humilde hombre caminó hasta la gasolinería más cercana para comprar un bidón de combustible. Sin importar que se quedara sin dinero, este hombre usó los últimos 20 dólares que tenía para pagar.

“Johnny no me pidió devuelta ningún dólar, y pues yo no podía pagarle porque no tenía dinero”, relata la agradecida mujer.

Desde ese entonces la mujer para en la misma carretera para recompensar al generoso hombre. En la primera ocasión, le pagó los 20 dólares que gastó. En otra oportunidad, le regaló una chaqueta, guantes y medias para soportar el frio invierno de la zona.

No satisfecha, Kate organizó una colecta a favor de John Bobbit a través de la página gofundme. Desde su creación, el 10 de noviembre, se ha recogido más de 310 mil dólares.

Con este dinero, Kate planea ayudar al ex militar para sacarlo de las calles, arrendándole un apartamento y comprándole un auto.