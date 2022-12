¿Sí o no? Le propuso matrimonio a su novia en un partido y vea lo que pasó

La imagen del día está cargada con algo de amor, valentía y timidez

Ocurrió en un partido de la liga profesional de baloncesto de España en el duelo que jugaban Movistar Estudiantes y Tecnyconta Zaragoza. En el descanso de uno de los periodos, una pareja iba a participar de un concurso de lanzamientos.

Lo que no se esperaba la joven es que esa ocasión fuera aprovechada para que su pareja le propusiera matrimonio. En medio de los nervios, no es claro si la novia dio el sí, el no, o el déjame pensarlo.