Sin darse cuenta, joven estuvo casado durante nueve meses con la novia de su mejor amigo

Un joven mexicano dio a conocer una insólita historia que le sucedió, pues indicó que estuvo casado durante nueve meses con la novia de su mejor amigo sin darse cuenta. No obstante, no se trató de ninguna infidelidad ni nada por el estilo.



Este usuario de TikTok, identificado como Miguel Villegas, dividió su relato en tres videos y comenzó explicando que su mejor amigo estaba próximo a casarse, por lo que le pidió que fuera uno de los testigos de la boda civil, solicitud que aceptó.

Todo marchaba muy bien el día del matrimonio, pero todo cambió cuando el juez que era el responsable de casar a su mejor amigo y la prometida lo llamó a firmar las actas correspondientes.

"Dice el juez los nombres de los novios, dice el mío y el de la novia. Todos creímos que seguía amenizando la ceremonia y resulta que no. Menciona mi nombre como el novio y el nombre de la novia, en eso mi amigo que se estaba casando se para y efectivamente decía mi nombre en el nombre del novio. Nadie entendía qué estaba pasando", dijo este joven en el video.

El novio pidió una explicación a Miguel y hasta se formó una pequeña discusión en la que él le aseguró que tampoco entendía lo que estaba pasando.

Sin embargo, el juez se metió en el altercado y les sugirió que pusieran sus firmas donde aparecían sus nombres, es decir, que Villegas firmara como si fuera el novio y el verdadero futuro esposo como el testigo, todo esto, bajo la premisa de que no pasaría “nada”.

El problema es que el juez fue negligente y nunca se comunicó con ellos, quienes pensaron que el malentendido se había solucionado, pero está muy lejos de eso, pues Miguel descubrió la verdad cuando le pidió el favor a su papá que imprimiera por él su acta de nacimiento.

"Mi papá me marca y me dice 'oye, estás casado con tal persona' y le dije que era la esposa de mi amigo. Me contestó que en el acta de nacimiento dice que el cónyuge, mi nombre, contrajo matrimonio con la cónyuge el día tal", agregó Miguel.

Inmediatamente, este joven se contactó con su mejor amigo para contarle lo que había pasado, acudiendo al responsable de este malentendido: el juez. Por fortuna, pudieron anular el matrimonio, poniendo fin a esta historia que se viralizó en redes sociales.