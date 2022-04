Sin pensarlo dos veces, niño de 5 años se lanzó a una piscina para salvar a su perro

En TikTok se ha viralizado un video en el que se observa a un niño de 5 años que se lanzó a una piscina para rescatar a su perro, un pastor alemán de 2 meses. El cachorro estuvo en el agua durante 15 minutos.

Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad, al parecer en Argentina, y compartidas en la red social por la usuaria @pazcingolani, prima del pequeño. La joven explicó que la familia estuvo buscando al perro por varios minutos y el niño de 5 años, que a duras penas sabe nadar, encontró al animal en la piscina y no dudó en saltar.

El pequeño pensó que el perrito estaba muerto; por fortuna, solo había sufrido una hipotermia tras estar 15 minutos en la piscina, pues la temperatura del agua era de al menos 5 grados.

Dicha publicación cuenta con más de 3 millones de visualizaciones y muchos comentarios aplaudiendo la valentía del niño de 5 años.

"¿5 años tiene? Me muero, que valiente, tan chiquito 🥰🥰🥰"; "Se me caen las lágrimas. Cuánta valentía y cuánto amor por su perrito. Mis felicitaciones", "Un verdadero héroe" y "Ese niño tiene un corazón y una educación que ya no queda", fueron algunas reacciones.

“Finalmente, el perro se recuperó y hoy mi primo y él son fieles compañeros”, concluyó la joven, que compartió el video hace pocos días de un hecho que ocurrió hace varios meses y ahora muestra cómo están los dos amigos.