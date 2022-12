Sobrecogedor relato de un niño que pidió ver a Papá Noel y murió en sus brazos

Desde Knoxville, Estados Unidos, llega una historia de Navidad que podría conmoverlo como ninguna otra.

Se trata de un pequeño de cinco años con enfermedad terminal que, consciente de su situación, pidió ver a Papá Noel, casi como si fuera su última voluntad.

Una enfermera del hospital contactó a Eric Schmitt-Meten, reconocido por interpretar a Santa en esa ciudad y con un parecido impresionante al famoso personaje de Navidad. Él, sin dudarlo, asistió a un encuentro que estaría cargado de emociones.

Cuando llegó al lugar se encontró con algunos familiares y amigos del niño enfermo, ellos le pidieron que por favor le entregara un regalo de la serie animada ‘Patrulla de cachorros’. Él asintió y respondió: “si alguno de ustedes va a llorar, mejor no entren. No podría hacer mi trabajo”.

El pequeño estaba tan débil que apenas pudo destapar su regalo, luego le dijo:

-- Ellos me dijeron que voy a morir. ¿Qué podría decir cuando llegue a donde vaya?

-- ¿Puedes hacerme un favor?

-- Seguro

-- Cuando llegues allí, les dirás que eres el elfo número uno de Santa y sé que te dejarán entrar.

-- ¿Lo harán?

-- Claro que sí

El niño de cinco años se sentó, dio un fuerte abrazo a Papá Noel y le preguntó: ¿Puedes ayudarme Santa?

Eric Schmitt-Meten lo rodeó con sus brazos y antes de poder decir algo, el pequeño había muerto.

En medio de los gritos de tristeza y sufrimiento acabó esta historia. Eric no pudo apaciguar su tristeza por varios días, aquel abrazo le dejó una enseñanza sobre su trabajo y cómo interpretar a Santa podría tener un significado más allá de lo imaginable.



Si quiere leer la historia original haga clic aquí .