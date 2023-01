“Solo muere quien es olvidado”: niño juega sobre lápida de su padre y charla con él como si viviera

La madre de Harvey quiere que su hijo sienta que su padre está presente en su vida, pese a que falleció cuando él cumplió un año.

“Papi, mira mis carros”, dice Harvey mientras juega sobre la lápida de Darren Langton, su padre, quien murió a los 33 años en octubre de 2017, tan solo tres días después de que el niño apagara la primera velita de su cumpleaños.

Por su corta edad, es probable que Harvey no entienda que su padre se ha ido para siempre; tal vez, esa sea la razón para que le hable con total inocencia.

Jessica Pillinger, su mamá, lo lleva cada domingo al cementerio, en la ciudad inglesa de Bournemouth, para mantener vivo el recuerdo de Darren en la memoria del niño.

La madre de Harvey sabe que algún día tendrá que contarle la verdad sobre la partida temprana de su papá.

Mientras llega ese momento, el niño seguirá visitando la tumba de Darren, donde se libera de su timidez para charlar y jugar con el hombre que le dio la vida.



La historia de Harvey hace recordar un poema que resume el porqué nadie muere si vive en el recuerdo de otros:

<<SÓLO MUERE QUIEN ES OLVIDADO

No es la muerte quien mata las almas

Nadie muere por ser enterrado

El recuerdo y el alma no mueren

Sólo muere quien es olvidado



Si tu vida fue recta y valiosa

Si has amado con toda tu alma

Si has sembrado el camino de huellas

Has escrito una historia sagrada



No te importe morir algún día

Ese día tu cuerpo habrá muerto

Nunca muere quien supo vivir

Y ha dejado en la tierra un recuerdo



Si has escrito una historia de vida

Si has dejado en los rostros sonrisas

Si has sembrado tus campos de flores

No te importe partir algún día



Sólo teme la muerte si tu alma

Se olvidó de vivir cada día

Si ha dejado de amar y soñar

Y se fue sin saber qué quería



Sólo teme la muerte si llegas

Hasta el fin con tus manos vacías

Si no has dado de ti lo más noble

Sin saber el porqué de esta vida



Si tu vida ha valido la pena

Quedará tu recuerdo grabado

Para siempre por siempre en las mentes

De los hombres a quien tú has amado



No es la muerte quien mata las almas

Sólo muere quien es olvidado.>>