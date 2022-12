“Solo quiero lo mejor para él”: desgarradora carta de una mamá que abandonó a su bebé

Una empleada del Aeropuerto Internacional de Tucson se llevó tremenda sorpresa al encontrar al recién nacido en un baño de mujeres.

El bebé, que estaba envuelto entre ropas, emitió un ruido que hizo notar su presencia.

Junto a él fue hallada la siguiente carta:

Por favor ayúdenme

Mi mamá no sabía que estaba embarazada. Ella no está capacitada para cuidarme. Por favor llévenme a las autoridades, así ellos pueden encontrarme un buen hogar.

Solo quiero lo mejor para él y eso no soy yo.

Por favor

Lo siento

Un video registrado en cámara de seguridad, revelado por News 4 Tucson KVOA-TV, deja ver a la mujer que habría abandonado al bebé.



Su carta se viralizó en redes sociales; mientras unos intentaron justificar a la mujer diciendo que era mejor entregarlo a darle una mala vida, otros la criticaron por su conducta.