Solo tres meses le duró el matrimonio a modelo que se casó con ella misma: se pidió el divorcio

Cris Galera es la modelo que se casó con ella misma hace 3 meses en Brasil y que ahora decidió dar por terminada su relación porque, reveló, conoció a otra persona y se está enamorando.

Según el Daily Star, la mujer de 33 años decidió pedirse el divorcio porque conoció “a alguien más especial”.

“Comencé a creer en el amor en el momento” en que esa persona apareció, afirmó, sin dar detalles de quién se trata.

La modelo que se casó con ella misma dijo el día de su boda que quería celebrar su “amor propio 🥰 y quiero inspirar a otras mujeres a exaltar su autoestima”.

Y aunque recibió propuestas de matrimonio, afirmó que era una pena no aceptarlas “porque no me voy a divorciar pronto ☺️☺️☺️”.

Sin embargo, la separación de la modelo que se casó con ella misma llegó más pronto de lo que se esperaba.