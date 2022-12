Sorprenden a congresista demócrata de EE. UU. en una situación incómoda

El representante demócrata por Florida José Antonio 'Joe' García no la pasa bien en las redes sociales esta semana. Y es que por un descuido se dejó ver en una situación incómoda.

Durante una reunión del Comité Judicial, que era transmitida por televisión, se ve cómo García se limpia un oído y lo que remueve pareciera que se lo llevara a la boca.

La escena, captada en vivo por el canal del Congreso C-SPAN2 , fue aprovechada por sus rivales republicanos que no perdieron la oportunidad de difundirla a través de Internet.

Tal fue el escándalo que García tuvo que salirle al paso con un comunicado en el que explicaba lo que según él había pasado: "Me rasqué la oreja y noté que tenía un ‘padrastro'. Mi mamá siempre me dijo que alejara mis dedos de la boca y ahora sé por qué".

Y para responderles a sus contendores, cerró la declaración como lo hace un político.

"Tengo ganas de que la reforma migratoria (también) se vuelva viral".

Este video tiene ya más de un millón y medio de reproducciones en YouTube.