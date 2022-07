“Soy una orgullosa mujer peluda”: joven con vello en el pecho que dejó de depilarse

Una joven artista y pintora decidió hace un par de años dejar de depilarse, como lo hacía habitualmente para ocultar al mundo que le crecía vello en el pecho. En redes sociales, Esther Calixte-Bea comparte su proceso y mensaje de empoderamiento a otras mujeres.

“Un día me di cuenta de que ya estaba harta de odiarme a mí misma, de llorar al ver mi cuerpo cubierto de vello y que cuanto más me lo quitaba me estaba poniendo más peluda. Fue agotador y deprimente”, cuenta en una de sus publicaciones en Instagram.

Esther dice que desde niña le ha crecido vello y siempre se había visto obligada a depilarlo para encajar.

Todo inició en el verano de 2019 con lo que llamó ‘Proyecto Lavanda’, una iniciativa de autofotografía usando un vestido que dejaba ver por primera vez su vello en el pecho.

“Lo había escondido durante años porque estaba avergonzada, asustada y simplemente me odiaba a mí misma. Quería ser 'normal' como todas las demás chicas que me rodeaban, quería encajar en el estándar y sentirme hermosa porque veía cómo me decían que debería ser una mujer deseable”, asegura.

Tres años después le envía un poderoso mensaje a otras que se han sentido por años como ella.

“Elegí redefinir la belleza para mí contra todos los mitos de que el vello corporal era feo y antihigiénico simplemente porque era mujer. Me elegí a mí misma y desde entonces he sido una orgullosa mujer peluda”, subraya.

Ahora se ha convertido en una activista reconocida por alzar su voz en contra de los estándares de vanidad y belleza establecidos por la sociedad.