“Sueñen en grande”: Randi Zuckerberg a las mujeres que buscan ser líderes

“Cualquiera con wifi, un celular o un portátil puede crear la próxima compañía multimillonaria”, afirma en el WOBI la hermana del fundador de Facebook.

Tan sencilla como solo los que logran tocar la cima sin olvidar de dónde vienen, así es Randi Zuckerberg, una de las mujeres más poderosas e inspiradoras en el mundo de los negocios en Silicon Valley.

Publicidad

"Lo más difícil de entender es que hay más mujeres egresadas de las más prestigiosas universidades, pero: ¿por qué no vemos esa representación en las industrias?", se pregunta Randi, quien participó este miércoles en Bogotá en el World Business Forum.

Para ella, no hay éxito si no se logra impactar conciencias. "Tener impacto es lo más importante. Me levanto cada mañana pensando cómo llevar a las mujeres y a las niñas hacia la tecnología y los negocios", afirma.

Se imaginó cantante, pero la vida le puso una nota más alta con la que ahora impulsa a otros a usar la tecnología para alcanzar sus sueños.

A la hermana de Mark Zuckerberg no le pesa su nombre. Es, en buen colombiano, una mujer berraca.

Publicidad

"Gracias, quisiera ser una mujer berraca”, concluye, desplegando una gran sonrisa, en esta entrevista con Noticias Caracol.