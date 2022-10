Sustos que dan gusto: de la emoción una futura abuela, se desmayó

En una serie de cuatro videos, por medio de Tik Tok , Daniela Silva compartió una de las anécdotas que tuvo con su mamá al momento de anunciarle que estaba embarazada.

Daniela preparó una serie de clips para cada integrante de su familia, sin embargo, no esperaba tener que sentar a su mamá antes de presentárselo, pues el conmovedor video que incluye el ultrasonido de Camila, su hija, sorprendió de más a la señora.

Antes de poder oír los latidos del corazón de su futura nieta por primera vez, la mujer se desmayó y cayó al suelo golpeándose la cabeza. Afortunadamente fue socorrida de inmediato por su yerno y su hija quien dijo: "cuando se cayó mi mamá, si se dan cuenta la persona que estaba grabando, era mi esposo, tiró el celular para poder agarrarla y pues yo también me fui a intentar levantarla”. Además, añadió que aunque el video se ve gracioso, en el momento por el golpe, no lo fue.

Después de verificar que la mujer se había recuperado por completo, la embarazada aseguró que la reacción fue muy distinta: "comenzó a llorar de alegría". Y no fue la única, esta escena que acumula más de dos millones de vistas atrajo los siguientes comentarios: "Empecé a escuchar el corazón y también me dieron ganas de llorar 😅🥺", “Tu mamá no estaba lista para esa conversación”, “Ay pobrecita, es que se emocionó mucho 🥰”, "La mamá: Ahí te voy San Pedro".