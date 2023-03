Tammy Parra y la infidelidad de su novio justo después de que le pidiera matrimonio en París

Tammy Parra abrió su corazón en redes sociales asegurando que ya no se casaría, pese a que hace solo unos días su novio Omar Núñez le había pedido matrimonio en París. La influencer aseguró que ya está en casa con su familia.



Tamara Estefanía López Parra, mejor conocida como Tammy Parra en TikTok e Instagram, es una joven mexicana dedicada a crear contenido digital. En estas plataformas comparte, además de consejos de belleza, también algunos momentos de su día a día.

Aunque sumando TikTok e Instagram tiene más de 12 millones de seguidores, su nombre se viralizó en otras redes sociales como Twitter y Facebook en gran parte del mundo el 15 de marzo cuando contó la que hoy es su dolorosa historia de amor y desamor.



Lo anterior porque Tammy Parra reveló que, aunque hacía pocos días había compartido con sus seguidores lo feliz que estaba tras aceptar la propuesta de matrimonio que su novio Omar Núñez le hizo frente a la emblemática Torre Eiffel en París, todo se fue al suelo y ya no se casaría.

Al parecer, poco tiempo después de hacerse público el compromiso otra influencer publicó capturas de pantalla en las que Omar Núñez le escribía para que se encontran en Guadalajara, México. En medio de los rumores, fue la misma Tammy Parra la que se pronunció sobre lo sucedido.



"Así como hice mi relación pública, tienen derecho a saber qué pasará: con el dolor del mundo decidí terminar mi relación. Yo soy una mujer que no necesita de nadie, menos de un hombre", dijo la influencer en un video con el que confirmó que, aunque estaba pasando por un mal momento, la situación “no me va a derribar, simplemente me hará más fuerte”.

Sobre las pruebas que se han difundido de la supuesta infidelidad de Omar Núñez, Tammy Parra aceptó que al principio no les dio crédito, pero “luego empezaron a salir más y ya fue demasiado”. En el video que compartió para contar lo sucedido se encontraba en un aeropuerto de Europa a la espera de un vuelo que la llevaría a reencontrarse con su familia y aprovechó para pedir respeto a quienes la critican y agradecer a los internautas que la han apoyado.

Luego, a través de sus historias de Instagram, confesó entre lágrimas que el vuelo de regreso a casa había sido "el más tedioso, con más ansiedad y largo que he tenido en mi vida”.

“Mi cabeza no me dejaba en paz. Esto es demasiado", puntualizó. Horas después señaló que ya estaba en casa con su familia.