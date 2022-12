“Tan grandote y tan chillón”: se llevó la troleada del siglo por su miedo a la montaña rusa

Los amigos del joven estallaron en carcajadas cuando vieron que el vértigo lo hizo gritar como un bebé temeroso. El video supera los 7 millones de vistas.

Este joven decidió enfrentar su miedo a la montaña rusa y el resultado era de esperarse. Lo delatan sus expresiones, pero sobre todo sus gritos.

"Miedo a los juegos mecánicos. Tan grandote y tan chillon. Six Flags", escribió la 'fan page' del parque.

Y es que no se guardó nada de su voz cuando el carrito empezó a bajar, aunque era evidente que no lo soportaría cuando empezó a subir el empinado camino.



Aferrado a su valentía y al brazo de un amigo, gritó al punto de ocasionar carcajadas en los usuarios del parque de atracciones.

El video fue publicado en días pasados y ya lleva 7,2 millones de visitas en la red de SixFlags México.