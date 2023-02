Taxista amenazó de muerte a una pasajera: “Bájese por favor porque saco la pistola y la mato”

En video quedó registrada la amenaza de muerte por parte de un taxista contra una pasajera, quien presuntamente no le quiso pagar la carrera, afirmando que este hombre le estaba cobrando de más en Apodaca, México.

Puede leer: Taxista choca su carro contra vehículo de la policía para escapar de un intento de secuestro

Este caso se dio a conocer por medio de un video compartido por la mujer y se puede escuchar que ella estaba acompañada de una menor de edad, quien sería su hija.

“¡Mamá!”, grita la pequeña, mientras que la mujer inicia una discusión con el conductor y abre la puerta para bajarse del carro.

“Bájese por favor porque saco la pin*** pistola y la mato”, dice el taxista mientras aparentemente empujaba a la pasajera para que se bajara del vehículo, no sin antes volver a ofenderla.

Publicidad

Los hechos habrían sucedido en la tarde del pasado sábado, 25 de febrero de 2023, y por el momento no se sabe qué terminó de ocurrir con la pasajera y el taxista antes de que este la amenazara con matarle.

Desde el Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León no se han pronunciado por este acto, según informaron medios locales.

Vea el video de este hecho aquí:

😡 "Bájese por favor porque saco la pin@#$%& pistola y la mato".



Así amenazó un taxista a pasajeras en #Apodaca debido a que supuestamente se negaron a pagarle el viaje. #Mexico pic.twitter.com/U0CrbjTGCu — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) February 27, 2023

Publicidad

Acoso a taxista en video

En otro caso, Rodrigo Peralta, un joven taxista en Paraguay, fue víctima de acoso mientras prestaba servicio a tres mujeres. El conductor, por medio de un celular, grabó todo lo acontecido y el video evidencia cómo le tocan la cara y lo insultan.

Una de las mujeres está sentada en el puesto del copiloto y coloca su brazo sobre la silla del chofer. En ocasiones, extiende su mano hacia la cara del taxista.

Entre las tres chicas le hacen preguntas al taxista y comentarios subidos de tono. “No me vayas a empujar, si yo no te voy a acosar, m#$%&”, “¿por qué sos así, si no te vamos a violar?”, "¿no te gustan las mujeres?”, fueron algunos de los comentarios que se escuchan en el video.

Rodrigo Peralta, incómodo ante la situación, respondió que “sí le gustaban las mujeres, pero de cierto tipo”, a lo que una de ellas le contestó “no debes ser así, amargado".

Publicidad

“No le gusta, vamos a callarnos nomás, no debe ser así, 20 años recién tiene y es un amargado”, expresaron las mujeres al salir del carro.

A través de su cuenta en Tik Tok, el taxista denunció el hecho, ocurrido en febrero de 2022, y publicó el video.

Otras noticias del mundo: