Teletrabajo sí, pero no así: mujer pasó ‘el oso’ de su vida en plena videoconferencia laboral

Olvidó que la cámara frontal de su celular estaba encendida y fue al baño como si nada, mientras 10 personas la estaban observando.

Millones de personas en el mundo han optado por cambiar su forma de trabajo como medida para evitar la propagación del COVID-19 con el uso de la tecnología. Sin embargo, a esta mujer se le olvidó que el hecho de no estar en la oficina no quiere decir que no esté siendo observada.

La protagonista del bochornoso momento es Jennifer, y ocurrió en Estados Unidos.

La mujer, accidentalmente, dejó activada la cámara de su celular y decidió ir con ella al baño para seguidamente sentarse y hacer sus necesidades, sin darse cuenta de que todos los compañeros estaban viéndolo todo.

La incomoda escena fue presenciada por nueve de sus compañeros y su jefa, quienes no pudieron contener la risa al ver lo que había sucedido.

La líder del grupo estaba tan concentrada en su discurso, que no se había percatado de lo sucedido.

“Oh, Dios mío, Jennifer”, dijo un compañero. Otro agregó: “No vi nada”.

Al ver el error que había cometido, la avergonzada trabajadora optó por mover la cámara, pero ya era demasiado tarde así que apagó el dispositivo rápidamente y se desconectó.