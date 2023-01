“Tengo el derecho a ser llamada como yo me siento”: niña transexual de 8 años sorprende al mundo

Frente a un grupo de políticos, pronunció un contundente y emotivo discurso sobre respeto y tolerancia.

Elsa sabía desde muy pequeña que, pese a haber nacido con la fisionomía de un niño, era una niña. Para ella, para los suyos, para sus vecinos, fue una situación normal.

Este martes, empoderada y muy ejemplar, se paró ante el pleno de la Asamblea de Extremadura, en España, para decirle al mundo que no puede, que no debe y que no tiene que juzgarla por ser quien es. Todo lo contrario, que es imperativo que se reconozca la diversidad.

“Soy una chica transexual y durante los cuatro últimos años he vivido un camino muy importante, el camino de mi felicidad. Estoy en el colegio Nuestra Señora de la Soledad, el cole de mi pueblo, y allí he tenido la suerte de que mis compañeros y compañeras han comprendido cómo soy desde el primer día. Sin embargo, sigue siendo necesario recordar que tengo el derecho a ser llamada como yo me siento”, aseguró la pequeña.

Y agregó: "cuatro años después, las equivocaciones son un poco raras, como si alguien pudiera dudar que yo soy una niña trans. Y también quiero decir que, en el fondo, he tenido suerte de nacer en mi pueblo. Allí todo el mundo sabe que soy una chica diferente, una chica transexual, y me siento querida y respetada. Todo el mundo me conoce".

Y vino, entonces, la parte más fuerte de su discurso.

"Pero, de todo lo que tengo que decir yo, lo más importante es esto: señoras y señores que se dedican a la política, sigan, pese a las amenazas, haciendo leyes que reconozcan que las personas somos diversas. Por encima de todo, las personas transexuales tenemos el derecho a ser quienes somos. No permitan que nadie les arrebate la felicidad. Gracias", concluyó.

Elsa solo necesitó de un minuto y 30 segundos para pronunciar unas palabras que le merecieron no solo el aplauso de todo el recinto, sino el reconocimiento de miles y miles de usuarios de redes sociales que han vuelto viral el siguiente video:



🏳️‍🌈Elsa Ramos, integrante del grupo trans de @FTriangulo: "Soy una chica transexual y durante los últimos 4 años he vivido el camino de mi felicidad. He tenido la suerte de nacer en mi pueblo. Sigan haciendo leyes para que nadie nos arrebata la felicidad" #LGBTifobia pic.twitter.com/oDVY7Igyrn — Asamblea Extremadura (@Asamblea_Ex) December 2, 2019