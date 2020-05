¡Tierna alerta! Hijas de un presentador lo interrumpen en pleno informe sobre el clima

Una de las pequeñas terminó en los brazos de su padre, mientras la otra saludaba efusivamente a la cámara.

En medio del trabajo en casa por el aislamiento debido al coronavirus muchos han tenido que lidiar con impensables momentos, esta vez el turno fue para el presentador Lonnie Quinn, de CBS, mientras entregaba el pronóstico del clima.

Al parecer, las pequeñas aprovecharon que su mamá se encontraba también en una llamada de trabajo para escabullirse y llegar al estudio que Lonnie adecuó en su casa.

What do you get when you have two kids and a live forecast to deliver? @LonnieQuinnTV knows all too well as his daughters stole the show.

Lonnie could barely get in a word, but the cuteness factor was above average for this time of year. pic.twitter.com/aHpmD7RIVG

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) April 29, 2020