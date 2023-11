Tierna carta a Reyes Magos de niño de bajos recursos: quiere, "si no es mucho pedir, una sábana"

Cáritas, una organización sin ánimo de lucro que brinda ayuda a personas necesitadas, compartió en sus redes sociales la carta a los Reyes Magos de Emmanuel, un niño de 8 años que viajó con su mamá desde Colombia a España en el año 2022 y que vive en una habitación con muy pocas cosas. El pequeño hizo una petición especial en su misiva de las fiestas: “Si no es mucho pedir, una sábana”.



“Esta carta nos ha roto el corazón”, comenta Cáritas en su cuenta de Instagram, quien dice que desde su fundación “luchamos día a día por romper la brecha y el estigma de la pobreza. Gracias a todos los que nos ayudáis en el camino 💔💔”, termina.

La misiva fue escrita por Emmanuel, uno de los 90 niños a los que la organización eligió para brindarles regalos en las fiestas de fin de año.

La carta va dirigida a los Reyes Magos, pues en el país Ibérico los regalos no se entregan el 25 de diciembre, como se acostumbra en lugares como Colombia, sino el 7 de enero, día en el que se conmemora la llegada de Melchor, Gaspar y Baltazar al lugar de nacimiento de Jesús y en el que le brindaron presentes al Hijo de Dios -incienso, mirra y oro-.

En la misiva a los Reyes Magos se lee: "Me llamo Emmanuel cañaveral. Tengo 8 años. Me he portado bien. Me ha ido bien en el cole. Mis deseos son deportivas (zapatos) y algo de juguetes, ropa nueva y, si no es mucho pedir, una sábana".

¿Por qué Emmanuel y su mamá se trasladaron de Colombia a España?

Silvia, la madre de Emmanuel, salió de Colombia luego de separarse del padre del pequeño. Según medios locales, la expareja de la mujer se había metido "en problemas" serios con la delincuencia, razón por la que ella temía por su vida y la de su hijo.



Silvia ya cuenta con permiso de residencia en España y vive con su hijo en una pequeña habitación en la que carecen de muchas cosas, aunque Emmanuel la reconforta diciéndole "que no se preocupe, que ya le podrá dar cosas cuando consiga un empleo".