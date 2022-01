Tierno abuelito sale por horas a vender dibujos para poder comprarle leche a sus nietos

Con un bastón y muchas ganas de seguir ayudando a su familia, así sale don Armando cada día a vender dibujos para lograr recolectar algo de dinero y poder comprar comida y leche para sus nietos.

La historia del tierno abuelito se hizo viral en redes sociales gracias a Héctor Villanueva, un hombre que le compró un dibujo y compartió el momento en su Facebook, luego de que don Armando le contara que no estaba teniendo suerte para vender las obras.

“El señor estaba llorando porque quería vender sus dibujos para llevarle leche a sus nietos y no traía dinero. Me vendía cada dibujo de la virgen de Guadalupe a 20 pesos (cerca de 4.000 pesos colombianos) y le di 100 (casi 20.000 pesos), se puso a llorar porque se sentía feliz. Me dijo que era un ángel”, escribió Villanueva en la publicación que ya cuenta con miles de me gusta.

Con la publicación, Villanueva también invitó a los habitantes de Guadalupe, México , que ayuden a don Armando no solo para que pueda llevar alimentos a su casa, sino para que tenga una vejez digna.

Muchos estuvieron de acuerdo que, además, se le podría apoyar llevándole alimentos, ropa, zapatos o algún elemento ortopédico que sustituya el bastón que utiliza.