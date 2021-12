Tiktoker le dio el mejor regalo de Navidad a un vendedor ambulante

Un tiktoker, conocido en las redes como Juixxe, le hizo el mejor regalo de Navidad a un vendedor de origen hispano que suele ubicarse afuera de un reconocido supermercado en Estados Unidos para vender mazorcas.

El joven, cuyo verdadero nombre es Jesús Morales, se acercó a su beneficiario y le preguntó cuál era el costo de los elotes (mazorca).

Mientras hacía su pedido, el tiktoker le preguntó al vendedor cómo le estaba yendo en su día, a lo que el humilde hombre contestó: "La verdad, muy lento".

Luego Juixxe quiso saber si estaba listo para la Navidad, a lo que el comerciante contestó: “Más o menos”.

“Pues le quería dar un regalo, mil dólares, mi amigo”, le dijo el tiktoker al sorprendido vendedor, que aceptó el sobre sin duda.

El conmovido hombre sacó su teléfono para mostrarle una foto de su familia a Juixxe. Le contó que su hijo tiene síndrome de Down y “por eso estoy haciendo esto. No sabía si los iba a ver en Navidad. Ellos están en México. No tienes idea de lo que significa. Con esto voy a asegurar que voy a poder ir a verlos. No sabes cuánta alegría me da”.

Publicidad

Al tiktoker se le quebró la voz y reconoció que le daba alegría poder ayudarlo con las “donaciones que me hacen mis seguidores en mis redes sociales, viene con mucho amor el dinero. Que Dios lo bendiga y que siga adelante”.

Juixxe se ha hecho reconocido en las redes sociales por hacer este tipo de generosos regalos y en esta época de fin de año ha dedicado sus esfuerzos a vendedores informales de origen hispano.