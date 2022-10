Tiktoker pide donaciones desesperadamente tras comprar accidentalmente un sofá de 100.000 dólares

Quenlin Blackwell, una tiktoker que cuenta con casi 8 millones de seguidores, pidió ayuda desesperadamente en las redes sociales tras afirmar que pagó accidentalmente $100.000 dólares, más de 450 millones de pesos, por un sofá.



El pasado 6 de octubre, la joven, de 21 años publicó un video en el que se le veía llorando en un carro diciendo que había ingresado los detalles de su tarjeta de crédito en una oferta en línea por un sofá.

Ella dice que “estaba bromeando” cuando ingresó la información de su tarjeta, pero inmediatamente el sitio web cargó el monto a su cuenta por el mueble.

“Si tienes un millón de dólares, ¿podrías donar? Si tienes mil millones de dólares, ¿puedes dejarlo?". ¿Me prestas un poco, por favor?", dijo la joven consternada en el video.

La tiktoker indicó en otro video que no le iban a dar un reembolso por el sofá y que planeaba abrir una cuenta de Only Fans para ganar algo de dinero. "No quiero, pero tendré que hacerlo", afirmó.



Sin embargo, varios internautas indicaron que no entendían por qué Blackwell había puesto la información de su tarjeta de crédito si no tenía la intención de comprar el sofá.

Otros no le creyeron y los que sí, le dijeron que gracias a su gran número de seguidores debía tener amigos ricos y famosos que la podían ayudar.

@quenblackwell Replying to @bananachipz0 THEY WONT GIVE ME A REFUND ON THE COUCH ♬ original sound - quenblackwell