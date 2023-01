Tiktoker se hace viral por los ‘requisitos mínimos’ que debe tener su futuro novio

La creadora de contenido Mafe Rojas generó gran polémica en redes sociales tras haber compartido cuáles son los ‘requisitos mínimos’ que debe tener el hombre que quiera entablar una relación con ella.

Dividió su lista en dos partes: en la primera se centró en el “susodicho” -como lo llamó- como persona; y en la segunda abordó los aspectos como pareja.

Condiciones como tener su propio vehículo, contar con visa a Estados Unidos y ganar, “por lo menos”, igual o mayor cantidad de dinero que ella, fueron duramente criticadas.

“Tengo 23 años y para mí lo mínimo es que sea profesional. No me sirven técnicos ni tecnólogos; segundo, tiene que hablar o entender un segundo idioma; tercero, tiene que tener por lo menos un vehículo, preferiría motos, pero los carros no me molestan. Eso de vamos en Uber, te mando el carro, nos vemos en la estación, no”, así empezó su video.

Entre otros puntos de los 'requisitos mínimos' que abordó se refirió a la importancia de que tenga finca raíz o esté pagando la cuota inicial de su apartamento o casa. Recalcó que si hasta ahora se encuentra pagando el predio y vive en arriendo, no puede estar residiendo donde sus padres, pues “tiene que ser independiente”.

Además, el hombre que quiera salir con ella no debe tener hijos o desearlos y que, preferiblemente, tenga la vasectomía o planee hacérsela.

En la segunda parte de su extensa lista de 'requisitos mínimos' recalcó que su pareja “debe patrocinar, planear o invitarme a por lo menos tres citas al mes, debe estar dispuesto y abierto a asistir a terapia como individuo y, en dado caso, asistir a terapia como pareja”.

Incluso, mencionó: “Debe lavar los platos, yo no lavo platos”. Además, especificó que tiene que estar de acuerdo con pedir comida a domicilio de lunes a viernes porque ella no cocina y debe saber lavar ropa.

En aquel video, la tiktoker mencionó que sus ‘requisitos mínimos’ se deben a que ella ya cuenta con aquellas condiciones, como tener su propia vivienda, vehículo, no reside con sus padres y habla dos idiomas.

Los usuarios no tardaron en reaccionar al video y comentaron: “¿Qué ofrece ella a la relación usando como base su propia lista?”; “Si no sabe hacer las cosas de un adulto funcional para mí no sirve como pareja”; “No solo se contradice, sino que es bastante machista. Sus exigencias incluso carecen de sentido” y “Debe presentar tres copias de la cédula, ampliadas al 150%, autenticadas en notaría; también debe presentar la copia de los servicios de los últimos tres meses, dos codeudores con finca en Marte, extracto de la cuenta en Suiza y ser descendiente directo de Jesús…”, fueron algunos de los más populares.

