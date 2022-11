¿Tóxica? Mujer se tatuó el rostro de su pareja tras descubrir que le era infiel

Narally Najm es una tiktoker que recibió varias críticas luego de que se tatuó el rostro de su pareja en la cara tras descubrir que le fue infiel. La joven mostró todo el procedimiento mediante un video que ya acumula más de 12 millones de visualizaciones en la red social.



"Cuando todos están celosos de mí porque tengo la cara de ‘papi’ tatuada en mí a pesar de que 'papi' me engañó", escribió Narally. Hay quienes afirmaron que este procedimiento estético fue una estrategia para tratar de volver con Laura, su ahora expareja.

"Pensé que éramos la familia perfecta. Acabo de darle un hijo hace una semana, compramos una casa y todo parecía tan real, solo para descubrir que me ha estado engañando incluso cuando estaba de parto", dijo.

Hasta el momento, la joven que se tatuó a su expareja no ha confirmado si regresó o no con ella; sin embargo, muchos de sus seguidores no han dudado en mostrar su desacuerdo.



"Ella podría ser peligrosa hasta para su propio hijo con base a la obsesión que desarrolla por su expareja" y "¿qué cantidad de dinero vale este tipo de humillación 🤷🏾‍♀️", fueron algunos comentarios.