Trabajadora de 101 años comparte los secretos de su longevidad: “Tienes que seguir moviéndote"

Con 101 años , Jayne Burns aún se levanta emocionada a cumplir su jornada laboral. A pesar de haberse jubilado hace varias décadas, la centenaria no ha bajado su ritmo de vida y planea seguir disfrutando al máximo del tiempo que le queda.



En otras noticias: Luis Antonio Cuéllar, el colombiano que terminó su doctorado a los 98 años

En 1922, cuando el mundo presenciaba la creación de la BBC en Londres y el poder italiano quedó bajo las manos de Benito Mussolini, una familia norteamericana daba la bienvenida a Jayne.

Durante su adultez se dedicó a ser contadora, y aunque no se retiró oficialmente, hace un cuarto de siglo labora para una tienda de telas de Ohio, en Estados Unidos.

“Me gustaban las telas, así que el gerente me preguntó si quería trabajar. Empecé a trabajar con él y me gustó y me quedé”, comentó la mujer a Today. Siempre que tiene turno conduce su vehículo durante 20 minutos por la carretera para llegar a su lugar de trabajo.

Aunque su madre murió con 40 años, y su padre a los 65, la longeva trabajadora celebró su cumpleaños 101 el pasado 26 de julio. Ante las constantes preguntas sobre cómo mantiene tan vital, la mujer explicó las simples lecciones que cree que la han llegado a alcanzar su edad.

Publicidad

“Tienes que seguir moviéndote y no sentarte en casa todo el día”, expresó Burns, quien considera que toda su vida fue bastante activa, donde combinaba su vida laboral con actividades de ocio como los bolos, el golf y el deporte.

Así mismo, dice que no es restrictiva con su dieta, y consume alimentos como la carne y el tocino, aunque su verdadera debilidad son los dulces, especialmente el chocolate con leche.

Pese a ello, no siempre tuvo una salud perfecta, ya que en 1995 le fue detectado un cáncer de colón, sin embargo, pudo salir de él exitosamente, por lo cual ahora su único padecimiento relevante es la artritis en sus manos y rodillas, algo normal para su edad.

Publicidad

“Realmente no me doy cuenta de que soy mayor”, manifestó divertida a Today, admitiendo que lo único que nota es que en este momento su movilidad está un poco más reducida.

Dice que su principal consejo para una vida sana y sin muchos rastros de senectud es disfrutar de las personas que te rodean diariamente.

“Simplemente me gusta trabajar y me gusta trabajar con la gente”, enfatizó.