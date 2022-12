¡Trabajo sí hay! Facebook ahora puede ayudarle a conseguir puesto

La herramienta está disponible para usuarios seleccionados, pero pronto estará al servicio de todos. Su funcionamiento es parecido a LinkedIn.

Las modificaciones empezaron a producirse desde hace ocho meses, cuando la red social fundada por Mark Zuckerberg lanzó una sección denominada ‘Facebook Careers’ dirigida a empresas que ofrecen vacantes.

La información de los usuarios puede ser incluida al modificar la sección ‘trabajo y educación’. Allí, el trabajador que ofrece sus servicios podrá incluir su experiencia profesional y destacar algunas de sus labores y logros.

Según el portal The Next Web, esta información no será mostrada públicamente y a ella únicamente podrán acceder las empresas con ofertas de empleo adecuadas para el perfil del usuario.

Hasta el momento existe hermetismo sobre las condiciones de la nueva función, pero un representante envió un mensaje a la periodista Jane Manchun Wong a quien dijo: “en Facebook, siempre estamos construyendo y probando nuevos productos y servicios. Actualmente estamos probando una función de historiales de trabajo para continuar ayudando a las personas a encontrar y contratar empresas para trabajos”.

