Trágica muerte de instagramer que emprendió viaje por el mundo con su perro

Hay luto en redes sociales por la trágica muerte de Jesse Koz, un reconocido instagramer brasileño que emprendió hace cinco años junto a su perro golden retriver, llamado Shurastey, un viaje por el mundo.

Koz adaptó un Volkswagen modelo 1978 con el objetivo de recorrer América junto a su amigo fiel. En su larga aventura estuvieron en 17 países y el gran objetivo era llegar a Alaska.

“En estos 5 años de proyecto, me rompo la cabeza, soy terco, me paso las garras, pero no dejo que nadie decida lo que tengo o no tengo que hacer”, escribió Jessi en una de sus últimas publicaciones en Instagram.

A través de redes sociales, el influencer, que dejó su trabajo como vendedor y profesor de Educación Física, retrataba paso a paso su gran aventura por países como Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador y Colombia.

En Colombia estuvo en varios destinos turísticos de Antioquia y luego visitó el Caribe ¿disfrutando de una estadía en Cartagena y el Cabo de la Vela.

Luego continuó su recorrido a Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y México. Sin embargo, en 2020, la pandemia los llevó de regreso a Brasil.

Pero el COVID-19 no frenó su impulso de llegar a Alaska y con la normalización de actividades retomaron su viaje.

El accidente

Hace cinco días, su última publicación en Instagram los ubicaba en un campamento en el estado de Oregón, Estados Unidos.

“Estamos acampando en el estado de Oregón en medio de la nada y desde aquí continuamos nuestro viaje hacia la frontera con Canadá”, se lee en el mensaje.

Sin embargo, el pasado lunes 23 de mayo ocurrió la tragedia cuando se desplazaban por una carretera en Portland.

Koz perdió el control del auto y terminó estrellándose contra una camioneta. Él y su amigo de cuatro patas fallecieron en el lugar del choque. Una mujer, que iba conduciendo la camioneta, resultó gravemente herida, pero fue llevada a un hospital donde se recupera.

Al conocerse la noticia de su muerte, los mensajes en redes sociales no se hicieron esperar, incluso reaccionó el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

“Es imposible no conmoverse por la pérdida de Jesse Koz y su perro Shurastey, quienes recorrían el mundo llevando los colores de nuestra bandera y la alegría de nuestro pueblo. No siempre entendemos los caminos de nuestros viajes, pero el destino de todos nosotros es uno: nuestro Dios”, escribió.

- Impossível não se comover com a perda do garoto Jesse Koz e de seu cão Shurastey, que percorriam o mundo levando as cores de nossa bandeira e a alegria do nosso povo. Nem sempre entendemos os percursos de nossas jornadas, mas o destino de todos nós é um só: o nosso Deus. pic.twitter.com/AvLT8fREQA — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 26, 2022