Tras llevar 3 años casados, esta pareja descubrió que son primos

Las redes sociales explotaron con la historia de Tylee y Nick Waters, una pareja de esposos que lleva 3 años de matrimonio y recientemente se enteraron de que son primos. Pese a este increíble descubrimiento, aseguran que no darán por terminada su relación y seguirán adelante.

La pareja utilizó las redes sociales para hacer este anuncio, que dejó atónito a más de uno: “Más de 3 años de matrimonio y acabamos de descubrir que somos primos”.

El video del anuncio fue publicado en TikTok, donde hasta la noche de este jueves, 7 de septiembre de 2023, acumulaba casi 6 millones de reproducciones.

Según el Daily Mail , esta pareja es oriunda de Estados Unidos. Ellos complementaron su mensaje con un “ojalá estuviéramos bromeando”, dándole más fuerza a esa revelación que le está dando la vuelta al mundo.

Algunos de los internautas que vieron el video en TikTok no lo podían creer. “Ustedes son discretos y se parecen bastante", "Salí con un chico que tenía mi apellido y tuvimos que verificar para saber que no estábamos relacionados", "Me quedé boquiabierto", "Es por esto que mi mamá quiere saber con quién estoy saliendo", "Es obvio, parecen hermanos", señalaron.

Entretanto, otro grupo de usuarios de las redes sociales no creyeron esta historia y manifestaron que puede ser falsa. “Alguien tiene que notar que son parientes", "Deberían entregar un certificado antes de casarse", "¿Cómo no se siguen la pista entre primos?", "Tiempo de historias falsas", "¿Por qué ninguno de sus padres dijo eso?", manifestaron algunos.

Pero lo más sorprendente es la cantidad de personas que comentaron con historias de parejas que son primos. "La prima de mi papá se casó con su hermano", "Mi esposo y yo somos primos décimos", "A nosotros nos pasó lo mismo: 3 años de casados y un hijo", "Mis papás eran primos terceros", "Mi mamá y mi papá son primos segundos", expresaron.

