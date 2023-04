Tras no conseguir novio, esta joven rompió en llanto: “Me voy a quedar sola”

Para algunas personas, la soledad puede afectarlas más que a otras, pero una mujer española se hizo viral en redes sociales después de ser captada llorando y quejándose con su madre porque no consigue novio.

María del Pilar es la protagonista del video, que fue grabado por su prima Emma. En las imágenes se le ve entre lágrimas y desconsolada, mientras su madre intenta mitigar su tristeza.

“¿Para qué lo quieres?”, le pregunta su mamá a María del Pilar y ella le responde: “Porque estoy más sola que la una”.

La madre de esta joven le pide que no llore tan duro por los vecinos. Sin embargo, su hija le dice que no puede dejar de hacerlo porque se siente muy triste.

Publicidad

Ella se seguía lamentando y hasta lanzó un jocoso comentario: “Ay, Dios mío, me voy a quedar sola con siete gatos, bueno, gatos no porque no me gustan, perros mejor”.

El video, que fue subido a TikTok, cuenta con más de 13 millones de reproducciones, un millón de likes y miles de comentarios de internautas.

“No estoy desesperada, pero por qué no puedo estar con alguien que me valore”, “Sentirse que no encajas de forma romántica con nadie también es duro”, “Su forma de expresarse es única” o “Dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad”, fueron algunos de los mensajes que recibió la publicación.

Publicidad

Vea el video de este hecho aquí:

¿Paseo de olla en avión?

Otro video que se ha viralizado en las últimas horas es el de una familia que está comiendo pollo en un avión.

Publicada en una cuenta de Tiktok, la grabación de apenas cinco segundos muestra a una familia sacar el pollo, que iba bien acompañado de varios complementos. Incluso, llevaban platos para servirlo.

Publicidad

“Mi mamá trajo un pollo entero en el avión”, se lee en el video.

La publicación de @analisiareyes3 también está acompañado del siguiente comentario: “A veces cuento historias sobre mi mamá y son tan extrañas que la gente piensa que me las estoy inventando, no es así”.

El video da a entender que se trata de una familia dominicana la que habría protagonizado el inusual hecho; sin importarle, las consecuencias o incomodar a otros pasajeros.