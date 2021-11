Tremenda confusión: se quiso vengar por una infidelidad y dañó el automóvil de otra persona

Impactado y sin saber qué pasaba, así quedó un hombre tras encontrar su automóvil completamente destrozado luego de que una mujer lo confundiera y lo dañara creyendo que era de su expareja infiel.

La mujer engañada, actuando bajo su dolor y sin medir las consecuencias, golpeó el auto, dañó los espejos y escribió con un aerosol: “Mike es un infiel”.

Al momento de ver los daños en el vehículo el hombre se desesperó: “Cuando vi cómo estaba mi camioneta, grité”.

Ocurrió en Washington, Estados Unidos . El afectado es un veterano de guerra que había dejado su camioneta estacionada en la calle. Su mayor sorpresa fue que no conoce a ningún Mike.

"Me sorprende que nadie en el vecindario me escuchara porque realmente grité fuerte. No me esperaba esto", dijo, en medio de su impotencia, el afectado. Incluso, le envió un mensaje a Mike: "No sé quien eres, no sé dónde estás, pero deberías empezar a cambiar tu manera de actuar".