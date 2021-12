“Acabamos de verlo desnudo en cámara”: tremendo regaño de jueza a abogado en plena audiencia

Un abogado que, además de las labores de defensa realizaba otras personales durante una audiencia virtual, fue duramente regañado por la jueza del caso cuando al iniciar su intervención se le vio desnudo y saliendo de ducharse.

“Señor defensor, le sugiero que termine de bañarse porque acabamos de verlo desnudo en cámara”, dijo la mujer, mientras otro interlocutor añadió: “Hay un menor”.

Ese fue apenas el inicio de un fuerte jalón de orejas que se llevó el abogado luego de aparecer en cámara, al aparecer en un baño, en el momento en que se encontraba secándose el cuerpo con una toalla blanca.

Luego de varios segundos de la escena, cuando la jueza se percató, intervino con fuertes reclamos.

“O asiste a la audiencia o termina de bañarse. La situación está quedando grabada y, en punto de lo anterior, el despacho tomará medidas”, señaló la mujer esperando una respuesta del sujeto, pero durante varios segundos este se quedó en silencio.

Cuando trató de referirse al tema, el abogado que fue visto desnudo durante la audiencia dijo: “No, no, no. No me estaba bañando”, lo que inmediatamente replicó la jueza.

“Entonces, ¿usted se desnuda para recibir diligencias judiciales?”, reitera molesta la jueza.

Transcurridos más de dos minutos del bochornoso hecho, el profesional en Derecho intenta disculparse con los asistentes a la audiencia y dice “fue un duchazo muy corto”.

Aunque de momento no se sabe en qué despacho de Colombia ocurrió y quién es el implicado, la jueza advirtió que la insólita situación será notificada a la Comisión de Disciplina del Juzgado.