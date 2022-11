Tremendo susto: dron cayó sobre dos mujeres durante concierto de Bad Bunny

Durante un concierto de Bad Bunny , que tuvo lugar el pasado fin de semana en Buenos Aires, Argentina, dos fanáticas se llevaron tremendo susto después de que un dron les cayó encima. Las jóvenes terminaron adoloridas y con el cabello enredado, según un video que fue publicado en TikTok.



En dichas imágenes se observa al personal de seguridad tratando de retirar el dron del cabello de las fanáticas; una de ellas, al parecer la más afectada, se pronunció: "Por suerte no tuve ninguna lesión, solamente me arrancó un poco de pelo porque no podían desenredármelo".

Agregó: "Me enojó un poco porque tampoco se disculparon". La grabación acumula más de 37 mil visualizaciones en TikTok y muchos comentarios como "justamente por eso está prohibido el uso de drones sobre el público" y "si es de la producción es una buena demanda, puedes sacar plata".