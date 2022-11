Tremendo susto 🐀: en plena calle, rata se metió en la ropa de una señora

En Argentina, una mujer vivi贸 momentos de angustia luego de que una rata se meti贸 en su ropa. En un video, que ya cuenta con m谩s de 19 millones de reproducciones en TikTok , se observa a la se帽ora haciendo fila para ingresar a un banco.



En ese momento, la se帽ora siente picaz贸n en el cuerpo y se sacude con desesperaci贸n. Un ciudadano le ayuda para descubrir qu茅 le causaba molestia. Segundos despu茅s, se ve que la rata sale de la blusa de la se帽ora, lo que gener贸 p谩nico entre las otras personas que tambi茅n hac铆an la fila.

La grabaci贸n recibi贸 comentarios como "me desmayo 馃槰", "pobre do帽a. Muchos hubi茅semos reaccionado con gritos en su lugar 馃ぃ馃槀", "yo no estar铆a viva para contarlo" y "Dios m铆o, me muero, con el miedo que les tengo a las ratas" y muchos m谩s.