¡Tremendo susto! Gaviota golpea a una joven en plena atracción de un parque de diversiones

En Nueva Jersey, Estados Unidos, Kiley Holman, de 13 años, se llevó tremendo susto cuando fue golpeada por una gaviota mientras disfrutaba de una atracción mecánica llamada ‘Springshot’, en el parque Wildwood.

Kiley se encontraba con su amiga Georgia Reed, de 14 años, celebrando su cumpleaños. Decidió subir a la atracción que lanza a los usuarios a 120 kilómetros por hora y fue allí donde ocurrió el suceso inesperado.

Segundos después de que el 'Springshot' se pusiera en marcha, una gaviota asustó a la joven al quedar enganchada en su cuello.

"Sabía que no había vuelta atrás y que me iba a golpear. No sabía qué hacer, así que esperé a que girara. La agarré y me la quité de encima rápidamente", dijo Kiley para Fox 29 .

En las imágenes difundidas en redes sociales, se puede observar el pánico en el rostro de Kiley cuando la gaviota choca contra ella. Momentos después, logra quitar al ave de su cuerpo, sin embargo, ella continúa gritando y con cara de susto.

A pesar de la curiosa escena que tuvo lugar unos minutos, la acompañante de la protagonista no se dio cuenta del incidente, pues estaba concentrada en la adrenalina y los gritos de la atracción; solo hasta cuando bajaron del juego su amiga se lo contó.

Afortunadamente, la joven resultó ilesa al igual que el pájaro. Lo que sí es seguro, es que Kiley y su amiga no tienen planeado subir al 'Springshot' luego de tener que vivir algo así.