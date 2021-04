¡Tremendo susto! Niño del Oxxo fue víctima de una cruel broma

Elías Navarro es un mexicano de 12 años que se hizo viral en las redes sociales al hacerse pasar por un cajero de la tienda Oxxo para protagonizar una divertida reacción cuando uno de sus clientes se acercó a comprar un paquete de preservativos.

Luego de su boom en redes sociales, la famosa productora audiovisual Badabun y el cliente del video que se hizo viral, Daniel Morales, organizaron una broma para Elías, luego de que durante una entrevista compartiera su deseo de tener un dispositivo para seguir haciendo videos.

A Elías le dieron un supuesto regalo, pero al abrir la caja se llevó una desalentadora sorpresa.

“Me asusté demasiado”, exclamó el joven mexicano luego de ver un roedor saltar de la caja; estuvo a punto de salir corriendo sin darse cuenta de que se trataba de un ratón de juguete.

Después de la inesperada broma, la presentadora le dice a Elías que si existe una sorpresa para él. “Es una sorpresa con todo el cariño de la gente, yo quiero que sigas cumpliendo tus sueños y que seas un niño muy exitoso”. El menor recibe otra caja que contenía un IPhone del último modelo.

“Nunca me habían regalado algo así”, respondió el joven con mucha felicidad.

Luego de que Elías tuviera el celular en sus manos, la presentadora da la orden de cortar el video y le pide el dispositivo al joven. “Esto nada más es para que quede en el video porque la gente había pedido que te diéramos un celular, pero no te lo podemos dar. No podemos quedar mal y decir que no te vamos a dar el regalo . No te enojes conmigo”, le dice al menor de 12 años, quien ya tiene la tristeza en su rostro.

La presentadora le propone al menor cambiar su celular de última gama con el de ella, a lo que él, en su inocencia, acepta.

Luego de ese largo y desagradable momento, le confiesan a Elías que todo era una broma y que el dispositivo sí era realmente un obsequio para él.