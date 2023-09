Tres cocodrilos salvan a perro: en vez de comérselo, lo protegieron de jauría que lo perseguía

Una impresionante escena fue captada en India , cuando un perro callejero se lanzó al río Savitri, en Mahad, para huir de una jauría salvaje que lo perseguía. Cuando pensó estar a salvo se vio rodeado por tres enormes cocodrilos que parecían tener intención de devorarlo. Sin embargo, lo que hicieron los reptiles desafió las leyes de la naturaleza.



Según un informe publicado por Journal of Threatened Taxa y replicado por CBS News, los depredadores acercaron sus fauces al can, pero no para comérselo, sino para ponerlo lejos de sus cazadores y en un lugar seguro.

Podrían "haberlo devorado fácilmente", afirmaron expertos.

Los tres cocodrilos, que según el Instituto de Vida Silvestre de la India pesan unos 500 kilos cada uno, "fueron claramente vistos flotando cerca en el agua y su atención se centró" en el perro.

Los reptiles mostraron "un comportamiento más dócil" de lo esperado y en lugar de comerse a la presa la guiaron a la otra orilla del río.

Los tres cocodrilos tocaban al perro y lo empujaban para que avanzara seguro a la orilla - Tomada de Journal of Threatened Taxa

Publicidad

"Estos cocodrilos en realidad tocaban al perro con sus fauces y lo empujaban para que avanzara más hacia un ascenso seguro, a la orilla, y eventualmente escapar", indicaron los investigadores.

"Ninguno de ellos atacó y en su lugar optó por empujarlo hacia la orilla, implica que el impulso de hambre estaba ausente", agregaron.

Los investigadores consideraron que los tres cocodrilos mostraron "empatía emocional", es decir, "experimentar los sentimientos emocionales de otra".

Publicidad

"El curioso caso del perro 'rescatado' por el grupo de cocodrilos aquí reportado parece más una cuestión de empatía que de comportamiento altruista", recalcaron.