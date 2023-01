¿Trump, eres tú? El presidente de EE. UU. tiene una doble donde menos lo imagina

A manera de broma y otros en serio, usuarios de las redes se preguntan si la mujer de la fotografía es una prima lejana del magnate.

Dolores Leis Antelo es una mujer de campo de Nantón, una provincia de La Coruña (España). Lejos de una vida afamada, tiene una cotidianidad tranquila en sus tierras, pero ahora es una estrella de las redes sociales gracias a una fotografía.

La periodista de La Voz de Galicia Paula Vázquez le hizo una entrevista, tomó una foto y la posteó en su Twitter. A partir de este momento empezaron las especulaciones sobre si se trataba de Donald Trump escondiéndose de sus problemas con otras naciones o si es una familiar que se niega a estar cerca. También hubo quienes hablaban de montajes.

La protagonista de la imagen se enteró del debate que se generó por su rostro en redes sociales, algo que ella tomó con tranquilidad y algo de gracia. Le restó importancia a que la compararan con un hombre. “Dicen que voy a ser famoso por esta imagen, pero no entiendo nada”, afirma al diario de Galicia.

Desde siempre ha estado alejada de la tecnología, fiel a su labor de agricultura, y ni siquiera tiene celular.

No, no es Donald Trump y tampoco una familiar, es Dolores, quien empuña su azadón cultivando papa.