Twitter enloquece con este adorable combate de “karate kids”

El saludo protocolario no puede faltar en este combate que promete ser si no el más dulce, tal vez el más divertido. A la izquierda, Hana, que parece llevar la ventaja por edad y contextura física. A la derecha, Haru, más pequeño pero con actitud ganadora.

Ambos cierran los puños y buscan un descuido de su rival. El primero en atacar es Haru, pero es castigado en el pecho. Y cae. Hana sólo sonríe.

El combate continúa y cada vez se hace más adorable. Y es que estos hermanos saben cómo divertirse y, de paso, enloquecernos a todos en Twitter, donde este video ha superado los 25.000 RT y 61.000 Me Gusta.



El susto de Hamilton

El piloto británico de la Fórmula Uno Lewis Hamilton ha recibido una dosis de su propia medicina al ser sorprendido por un tigre que se le abalanzó cuando el deportista intentó jugar con él, en la fundación Black Jaguar White Tiger, en Ciudad de México.

El felino es en realidad Nicole, una hembra a la que Hamilton conoce desde que era una cría y a la que apadrinó. Por fortuna, no se trató de un ataque sino de un juego, el problema es que el animal ha crecido lo suficiente como para intimidar a cualquiera.



Hamilton, sin embargo, no pudo esquivar las críticas de PETA, una organización animalista que lo señala de promover la idea de que los felinos están en el mundo para diversión humana.

El gato más grande del planeta

Ludo, con sus 118,33 centímetros de largo, se ha convertido en el gato más grande del planeta, según Guinness World Records.

Su dueña, Kellsey Gill, reconoce que este ejemplar de la raza Maine Coon es bastante engreído y poco ágil. Ambos viven en la localidad inglesa de Wakefield, en West Yorkshire.



.