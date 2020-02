Un encuentro de otro mundo: astronauta se reúne con su mascota y pone a llorar a los terrícolas

Pasó 328 días en misión espacial y, al llegar a casa, su perrita la hizo sentir como el ser más importante en el universo.

La astronauta estadounidense Christina Koch regresó a la Tierra después de haber pasado casi un año a bordo de la Estación Espacial Internacional y batió así un récord femenino de permanencia en el espacio.

A su hazaña se sumó una escena tan humana como emocionante: el reencuentro con su familia y, en especial, con una de sus integrantes: Glad, su mascota.

Una cámara de seguridad instalada en el interior de la vivienda registró el momento del encuentro.

Glad la sintió llegar en la distancia, posó sus patas delanteras sobre la puerta principal y empezó a batir la cola con insistencia.

La puerta se abrió y la alegría de ambas no tenía precio.

Not sure who was more excited. Glad she remembers me after a year! pic.twitter.com/sScVXHMHJn

— Christina H Koch (@Astro_Christina) February 13, 2020