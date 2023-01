Un hechizo directo al corazón: Harry Potter le envía emotivo mensaje a niña con leucemia

Daniel Radcliffe saludó a 'Gigi', una mexicana de 4 años que fue diagnosticada con este tipo de cáncer en septiembre de 2017.

Diversas movilizaciones en redes sociales consiguieron que el protagonista de Harry Potter mandara el saludo.

"Hola, Gigi, mucho gusto en conocerte por este medio, espero que tengas un día increíble donde estés. Quiero mandarte mis mejores deseos y mucho cariño", dijo y se disculpó por su aspecto cansado.





Gigi cumplió un sueño más... con ayuda, amor y dedicación de todos, hoy Gisel está más fuerte que nunca! La magia existe ️️ Posted by Stef Fom Ro on Sunday, January 13, 2019 https://www.facebook.com/stefy.fomperosarosado/videos/2109411112439901/



En 2017, la niña Gisel García Fomperoda, conocida como ‘Gigi’, fue ingresada a la clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el estado de Morelos, donde se le hizo una transfusión de sangre y plaquetas.

Debido a su delicado estado de salud dos días después fue trasladada al hospital de pediatría del Centro México Siglo XXI en Ciudad de México, donde fue diagnosticada con LLA y empezó a ser tratada con quimioterapia, por lo que para marzo de 2018 había logrado controlar su enfermedad.

Sin embargo, en agosto de ese año recayó y los médicos encontraron que el cáncer estaba en 90 % de su médula, por lo que tuvo que reiniciar las quimioterapias.

"El tratamiento ha sido desgastante física, emocional y económicamente. Su duración es de dos años (120 semanas). Ya llevamos avanzado un tramo del camino", aseguraron los padres de la en la página de Facebook que crearon para documentar el avance del tratamiento de Gigi.

Desde entonces, el cáncer persistió en 25%, por lo que fue sometida a tratamiento.

Sin embargo, el pasado 11 de enero, tras un aspirado de médula, se encontró que no solo no se controló la enfermedad, sino que el cáncer se encuentra avanzado en un 70%.

Debido a ello, el IMSS sugirió que se pasara a cuidados paliativos; es decir, mantener la calidad de vida de la niña lo mejor posible pero ya sin tratamiento.

Tras ello, Javier García Tinoco, padre de la pequeña, inició una recaudación de firmas en la página Change.org para solicitar al IMSS la liberación del expediente del caso con el objetivo de que sea evaluado en el hospital St Jude Children's en Texas, Estados Unidos.

Esto, dijo, es necesario para que dicho hospital, que atiende a niños de otros países con casos similares al de Gigi, evalúe si acepta o no a la niña para tratamiento gratuito, pues uno de los requisitos es que no funcione el tratamiento aplicado y que el médico tratante dé información médica exacta del caso.

Sin embargo, de acuerdo con García Tinoco, autoridades del hospital refirieron que al ser de tercer nivel no realizan derivaciones, mucho menos a otro país.

Es por ello que el día de ayer el papá de ‘Gigi’ presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que el IMSS otorgue una copia del expediente clínico y que el médico tratante, José Luis Martín Trejo, extienda el expediente completo.

Al respecto, el IMSS publicó en sus redes sociales un comunicado en el que dijo que Gigi "no puede ser trasladada de hospital porque pondríamos en riesgo su vida".

Señaló que de acuerdo con los padres no se autorizará el viaje, y que el Centro Médico Nacional Siglo XXI "ha tenido y tendrá la atención médica, con los recursos tecnológicos adecuados y todo el cariño de sus médicos y personal de enfermería".

No obstante, los padres ya desmintieron este acuerdo a través de Facebook.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, en México el cáncer es la principal causa de muerte entre niños de 5 a 14 años y anualmente se presentan 5.000 nuevos casos.