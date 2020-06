Un hombre rescata a su amigo de las fauces de un cocodrilo cuando se bañaban en un río

Una verdadera aventura vivieron estos dos amigos cuando se bañaban en una presa de Bhopal, India. Se refrescaban tranquilamente en el agua y de repente uno de ellos, Amit Jatav, sintió cómo era arrastrado de la pierna hacia las profundidades.

En ese momento, Yadav, quien lo acompañaba, se armó de valor para rescatarlo. “Tomé la caña y me zambullí. Nadé en esa dirección con los ojos cerrados. Toqué algo escamoso, me di cuenta de que era un cocodrilo y metí el extremo puntiagudo en su cuerpo. No sé dónde lo golpeé, pero soltó su pierna”, le contó al Times Of India.

La caña a la que se refiere no era más que un improvisado palo selfi que habían usado para tomar videos en el agua. También reveló que no sabía que se trataba de un reptil, sino que actuó únicamente por reflejo. “No sé cómo obtuve la fuerza y el coraje”, explicó.

Yadav no solo espantó al depredador, sino que sacó a su compañero del agua y llamó a una ambulancia. En el hospital, la víctima fue sometida a 30 puntos de sutura en el muslo derecho.

“Fue muy afortunado. Su amigo mostró gran coraje y lo salvó”, destacó la autoridad de conservación de bosques.