Un hombre se sometió a cirugía de piernas para alargar su estatura y obtener más citas

Un hombre de 41 años, identificado como Moses Gibson, dijo tener problemas con su cuerpo durante mucho tiempo, asegurando que su baja estatura era un impedimento para conseguir pareja. Por este motivo, decidió ahorrar e invertir todo su dinero en dos cirugías con el fin de aumentar un par de centímetros de altura y “volverse más atractivo para las mujeres”.



De acuerdo con el sujeto, que solía medir 1.65 metros, decidió recurrir a diversos medicamentos durante su juventud para poder crecer más, pero estos no funcionaron como esperaba. Asimismo, se dirigió donde un sanador espiritual que lo convenció de que podía aumentar su altura si de verdad se lo proponía correctamente, cosa que tampoco sucedió.

Gibson, originario del estado de Minnesota, en Estados Unidos, relató en el el medio Kennedy News and Media que durante mucho tiempo fue víctima de discriminación por su estatura: “Simplemente no me sentía bien conmigo mismo, no estaba contento con eso la mayor parte del tiempo. La falta de confianza en mí mismo en general, y con las damas, afectó mi vida amorosa. Solía poner cosas en mis zapatos para ganar un poco de altura, pero no era mucho”.

Luego de ver que los medicamentos y las sesiones espirituales no estaban dando el efecto que deseaba, Gibson determinó que su último recurso era someterse a un alargamiento de piernas, una costosa y dolorosa cirugía que solo prometía unos cuantos centímetros de más.

Fue así como el hombre comenzó a desempeñar dos trabajos con el objetivo de ahorrar suficiente dinero para poder realizarse la operación. Durante tres años trabajó de día en su profesión como ingeniero de software y en la noche conducía Uber para generar ingresos extra, hasta que logró reunir 75 mil dólares (más de 330 millones de pesos colombianos) para costear su primera intervención quirúrgica.



En 2016 se sometió a una primera cirugía con la cual logró añadir 7 centímetros a su estatura. “Después del primer procedimiento, estaba contento con él hasta cierto punto, pero siempre tuve en mente que quería hacer un segundo para completarlo”, detalló Gibson.

En marzo de 2023 el hombre volvió al quirófano, desembolsando una suma de 98 mil dólares (más de 430 millones de pesos) para una segunda posibilidad de crecer más. Con la esperanza de obtener otros 5 centímetros, Gibson se sometió a una dolorosa cirugía en la que los especialistas le rompieron por segunda vez los huesos de la tibia y el peroné y le insertaron unos clavos magnéticos para alargar sus extremidades.

Tres veces al día, los médicos utilizan un dispositivo que sirve para alargar la estatura, separando el hueso cortado un milímetro a la vez para animar a su organismo a crear un nuevo tejido óseo que le permita llenar el hueco y solidificar su nueva altura.

Gibson, que todavía se encuentra en recuperación, espera llegar a medir al menos 1.77 metros luego de que su cuerpo asimile el procedimiento. Además, reveló que el cambio en su estatura producto de las cirugías le ha dado la suficiente confianza para hablar con las mujeres, teniendo resultados positivos.

“Después de la primera cirugía, me volví menos indeciso y menos preocupado por el resultado cuando hablaba con mujeres y ahora tengo novia. También comencé a usar pantalones cortos y tomar fotografías de cuerpo completo, algo que nunca solía hacer”, comentó.

A pesar de haber gastado más de 170 mil dólares en total (750 millones de pesos) para aumentar solo 12 centímetros, Gibson afirmó que valió completamente la pena y no se arrepiente de nada.