Un mensaje por error en WhatsApp unió a esta pareja “hasta que la muerte nos separe”

Los enamorados solo encuentran justificación en el destino ante la curiosa forma en que se conocieron y unieron sus vidas para siempre.

Matthew Evangelou, un vendedor de vehículos en Reino Unido, no quería olvidar el nombre de una película que quería ver en cine así que antes de distraerse tomó su celular, abrió un chat en WhatsApp y envió “Girls Trip” a otro número suyo.

Inexplicablemente alguien respondió el mensaje. “Supongo que esto iba para otra Lina”. Quien estaba al otro lado de la línea era Lina Dahlbeck, una mujer curiosa y sorprendida por ese mensaje de un desconocido.

Tanto a Matthew como a Lina les causó gracia el incidente de las líneas cruzadas y siguieron la charla. Fue tanta la química y lo agradable de la conversación que acordaron verse en un restaurante cercano, pues no estaban muy lejos.

La cita se repitió y el amor creció. “Estábamos convencidos de que era el destino lo que nos había unido”, dijo Lina al diario The Independent.

Dos semanas después de compartir como pareja ella confesó que su sueño siempre había sido vivir en Dubái, idea que a su novio le gustó. Sin embargo, la legislación musulmana solo les permitía vivir allí en condición de matrimonio.

Evangelou no le vio problema y le pidió que se casaran para así perseguir su sueño. La ceremonia fue sencilla, pero cumplieron el objetivo: estar unidos en el sacramento.

Aunque todo pareció rápido, ya pasaron tres meses desde su boda y llegó el momento de emprender la travesía por territorio de los Emiratos Árabes. Lejos de las críticas o el miedo de que no funcionara, ellos iniciarán su vida de casados lejos de casa.

"Había renunciado al amor y luego Michael envió ese mensaje y literalmente aterrizó en mi vida”, concluyó Lina, quien instalará un salón de belleza en su nuevo destino.