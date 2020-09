Un roquero argentino se volvió, sin querer queriendo, el doble de Chespirito

Una foto publicada en Facebook por el roquero argentino Phil Claudio Gonzales hizo que se convirtiera, sin buscarlo, en una estrella de las redes porque parece el doble de Chespirito, Roberto Gómez Bolaños.

Los memes no se hicieron esperar y las redes sociales estallaron con este Chavo del Ocho metalero como protagonista y tendencia, que el mismo músico y productor compartió en su Facebook.

Phil reconoce que, como nunca, ha recibido ofertas interesantes, pero que no piensa cambiar su estilo de vida.

"No lo tomo mal, solo no me jode todo esto, no me jode... me encanta que se rían mientras no haya provocaciones", dijo el artista.