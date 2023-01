Un sueño le jugó una mala pasada: insólito caso de mujer que dormida se tragó anillo de compromiso

En su pesadilla, unos hombres sospechosos la acechaban a ella y a su esposo. Al despertar, no podía creer lo que había hecho.

Jenna Evans estaba en su casa en California, Estados Unidos, junto a su marido Bob Howell cuando ingirió la argolla.

Según narra Evans en una publicación de Facebook, soñó que se encontraba en un viaje con su marido e iban sentados en un tren que andaba a alta velocidad.

De un momento a otro, sintieron a unas personas extrañas merodeándolos y su marido le pidió que ingiriera el anillo de compromiso con un vaso de agua. En medio de su pesadilla, no se dio cuenta de que realmente estaba ingiriendo la argolla.

“El miércoles por la mañana, me di cuenta de que mi anillo de compromiso no estaba en mi mano y tuve que despertar a Bob y decirle que me lo había tragado. No me creyó, enseguida nos reímos bastante, alrededor de una hora y media. Llamé a mi mamá y se rió hasta llorar. Busqué en Google “adulto traga anillo”, ya que los niños lo hacen todo el tiempo, pero al parecer es menos común para los adultos”, describió en su perfil.

Después de varias horas buscando la sortija en la casa, decidieron ir al hospital para poder confirmar si el anillo estaba en su cuerpo. Al llegar, los médicos realizaron unas radiografías que señalaron que el metal estaba en su estómago.

Doctores procedieron a practicarle una endoscopia para retirar el anillo del cuerpo de Evans, quien finalizó su publicación con el siguiente mensaje: “Todo salió muy bien, hallaron el anillo más allá de mi estómago, específicamente en mi intestino”.

Al retirarlo, el personal médico entregó la sortija a su esposo y él lo devolvió a su prometida.