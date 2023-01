Una abuela octogenaria y su nieto, dos aventureros que se dedican a conocer parques naturales

Hasta hace cuatro años la mujer de 89 años no conocía ni un océano, pero su cómplice se propuso demostrarle que nunca es tarde.

Joy Ryan, nacida en Ohio, estuvo en el parque nacional Shenandoah con su nieto Brad. Es uno de los 29 parques naturales que han visitado juntos en este tiempo. Desde Redwood, en California, a Gulfstream, en Florida.

Su meta es visitar las 61 reservas naturales que hay en Estados Unidos. La extraordinaria travesía empezó en el 2015, cuando Joy se lamentaba de lo que no había hecho.

Empezaron a caminar, a escalar las montañas, a ver el mar y no pararon. Dos años más tarde, hicieron 28 días de camping.

Brad creo una cuenta de Instagram para compartir fotos del viaje y desde entonces su travesía se ha hecho viral.