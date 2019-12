Una abuela y una niña nos enseñan a valorar las cosas más sencillas en estas fechas especiales

Sus reacciones al destapar obsequios, que para muchos pueden ser simples, sirven para recordar la gratitud que muchas veces dejamos de lado.

El primer video muestra la emotiva reacción de una mujer de 72 años al recibir un bolso como regalo de Navidad. Zahriaa Lavette, su nieta, la grabó en un momento de pura felicidad y lo compartió en Twitter para multiplicarlo. Y bien que le ha salido: el video ha sido reproducido más de 10 millones 600 mil veces en esta red social.

My granny turned 72 years old yesterday. Enjoy her opening the purse shes been wanting for 20 years. ️ pic.twitter.com/br7PjrXisC

— Zahriaa Lavettee (@z_lavetteeee) December 23, 2019