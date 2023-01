Una broma a otro nivel: hombre se tatúa imagen de su esposa roncando

La particular ‘obra de arte’ fue una venganza, luego de que su mujer le hiciera un mal corte de pelo. Ella primero se horrorizó, después le pareció divertido.

Los protagonistas de esta particular historia son James y Kelly McGraw de Portsmouth, Inglaterra.

A la pareja británica le gusta hacerse bromas desde hace 24 años, según ha declarado a medios de su país, y parece que estas cada vez suben de nivel.

En respuesta a un raro corte de cabello, James decidió hacerse un tatuaje inspirado en una fotografía, que fue posteada hace un mes en Facebook, de él junto a su esposa, al parecer en un avión, mientras que ella duerme plácidamente con la boca abierta.

Vea el divertido tatuaje aquí .

Tras ver el resultado, Kelly se aterró: “Estaba horrorizada. No podía creerlo. Odiaba mucho esa foto”, señaló.

“Es realmente crudo. Nos molestamos constantemente, pero esto es de otro nivel”, agregó la esposa.

Luego de la sorpresa inicial, Kelly le vio el lado gracioso al asunto y ahora cuando ve su cara en el muslo de James no puede parar de reír.

Pero esto no se detendrá ahí ya que la señora McGraw está planeando algo peor.

Le dijo a The Sun que iba a pensar en algo para devolvérselo, “pero tendrá que ser algo muy, muy malo para superarlo”.

¿Qué se le ocurrirá ahora?