Una rata robó el rastreador GPS de un gato y llevó a su dueña a perseguirla por todo su vecindario

Andel Kindle decidió comprar un dispositivo GPS de 180 dólares - aproximadamente 640 mil pesos - después de que su gato Alex se perdiera por dos días.

La mujer puso el dispositivo en el collar de su mascota para que no volviera a desaparecer. El rastreador se conecta a una aplicación móvil.

Todo funcionaba perfectamente hasta que un día su gato llegó herido en una de sus patas y sin el GPS.

Cuando la mujer inició sesión en la aplicación, se sorprendió al ver que el rastreador se movía rápidamente por todo su vecindario en Londres, Reino Unido.

“Al comienzo pensé que alguien más se lo había puesto a su gato. Luego pensé que me estaba volviendo loca. Seguí la señal del GPS hasta la de un vecino y pude verlo cruzando la calle, pero no había nada”, manifiesto Andell Kindle para el diario local The Sun.

Finalmente se dio cuenta de que el rastreador había sido robado, pero no por uno de sus vecinos

De acuerdo con Andell, el veterinario le dijo que la herida en la pata derecha de su gato fue causada por una mordedura y que el collar “debía estar dentro de una rata”.

Ella se dio cuenta de que el roedor seguía las rutas de drenaje de la ciudad.

Desafortunadamente, dado que el rastreador probablemente estaba dentro del estómago de una rata, la mujer decidió comprar un dispositivo nuevo.