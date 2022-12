Una selfie salvó a este hombre de morir bajo los escombros del terremoto en México

Sirvió como prueba de vida de Martín Méndez, quien 17 horas después del sismo fue rescatado junto a tres personas en un edificio colapsado de la colonia Roma.

Gracias a la imagen, la familia de sobreviviente supo que estaba con vida y se permitió la localización por parte de organismos de rescate.

Méndez, cerrajero de oficio, se encontraba arreglando la puerta de una oficina en un edificio del barrio Roma cuando comenzó el terremoto.

El hombre corrió hacia las escaleras para salir de la edificación, pero los escombros le rompieron la pierna y lo dejaron aprisionado.

Junto a Méndez quedaron atrapadas otras tres personas. De no ser por la selfie, no habrían sido hallados pues los organismos de rescate no escuchaban sus gritos debido a la gruesa capa de escombros que los cubrían.



“Estábamos atrapados, pensamos que podían llegar con una máquina, que nos iban a despedazar”, comenta sobreviviente https://t.co/cJLWQlfWvQ pic.twitter.com/9l012bU0Cw — El Universal (@El_Universal_Mx) September 24, 2017



Otra de las mujeres rescatadas usó Whatsapp para hablar con su esposo y reportarle el lugar exacto donde estaba atrapada. La conversación fue usada por los rescatistas para localizarla.

"Fue como un milagro, porque fui el único que recibió el mensaje. Dado que estaba ahí con los trabajadores de rescate, les hablé y ellos pudieron localizarla" declaró Juan Jesús García, esposo de la mujer.